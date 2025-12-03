荷兰队 (Ruud van Nistelrooy) 2004 Total 90 Reissue 球迷版
荷兰队 (Ruud van Nistelrooy) 2004 Total 90 Reissue 球迷版 Nike 男子速干足球球衣，彰显浓厚复古风范。 采用经典配色、标志和复古 Total 90 细节，旨在向荷兰传奇射手吕德·范尼斯特鲁伊 (Ruud van Nistelrooy) 致敬。
荷兰队 (Ruud van Nistelrooy) 2004 Total 90 Reissue 球迷版 Nike 男子速干足球球衣，彰显浓厚复古风范。 采用经典配色、标志和复古 Total 90 细节，旨在向荷兰传奇射手吕德·范尼斯特鲁伊 (Ruud van Nistelrooy) 致敬。
设计揭秘：Total 90
元年款 Total 90 全套装备于 2004 年欧洲杯前夕发布，凭借优美的弧形线条、不对称设计和混搭面料，成为足球界的经典之作。 该复刻版延续昔日激情，点燃新一代球员与球迷的热血。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
复刻设计，球员同款
复刻设计，呈现球队同款细节。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 安全橙/白色/白色
- 款式： IF2942-819
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
