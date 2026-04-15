菲尼克斯太阳队凯文·杜兰特 (Kevin Durant) City Edition

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你期待已久的复古时光悄然来袭。菲尼克斯太阳队凯文·杜兰特 (Kevin Durant) City Edition Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic Jersey 男子速干球衣的设计灵感源自彻底革新全明星赛的经典队服，即 1995 年的 NBA 全明星赛队服。没错，就是它。这款球衣饰有 70 年代和 80 年代复古风格字样，向经典全明星赛以及 Nike 品牌在篮球历史上的辉煌时刻致敬。

City Edition

Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。

干爽舒适

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。

职业球员风范

官方设计，为你打造球队同款造型。