菲尼克斯太阳队德文·布克 (Devin Booker) City Edition

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菲尼克斯太阳队标志性的“Valley”（山谷）设计经典重现，延续初版首次亮相便吸引球迷的大胆风格。菲尼克斯太阳队德文·布克 (Devin Booker) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣灵感来自日出日落时分生机勃勃的沙漠景观，胸前采用像素渐变设计，勾勒卡梅尔山轮廓，而 "THE Valley" 字样，致敬城市文化与精神，也彰显亚利桑那州太阳队球迷始终不渝的骄傲。这一深受球迷喜爱的造型仍然象征着球队的活力与韧性，以及与“山谷”深厚的情感联系。

City Edition Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。 干爽体验 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 复刻设计，球员同款 复刻设计，呈现球队同款细节。