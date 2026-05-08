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菲尼克斯太阳队德文·布克 (Devin Booker) City Edition
Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
20% 折让
菲尼克斯太阳队标志性的“Valley”（山谷）设计经典重现，延续初版首次亮相便吸引球迷的大胆风格。菲尼克斯太阳队德文·布克 (Devin Booker) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣灵感来自日出日落时分生机勃勃的沙漠景观，胸前采用像素渐变设计，勾勒卡梅尔山轮廓，而 "THE Valley" 字样，致敬城市文化与精神，也彰显亚利桑那州太阳队球迷始终不渝的骄傲。这一深受球迷喜爱的造型仍然象征着球队的活力与韧性，以及与“山谷”深厚的情感联系。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HM5993-011
菲尼克斯太阳队德文·布克 (Devin Booker) City Edition
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菲尼克斯太阳队标志性的“Valley”（山谷）设计经典重现，延续初版首次亮相便吸引球迷的大胆风格。菲尼克斯太阳队德文·布克 (Devin Booker) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣灵感来自日出日落时分生机勃勃的沙漠景观，胸前采用像素渐变设计，勾勒卡梅尔山轮廓，而 "THE Valley" 字样，致敬城市文化与精神，也彰显亚利桑那州太阳队球迷始终不渝的骄傲。这一深受球迷喜爱的造型仍然象征着球队的活力与韧性，以及与“山谷”深厚的情感联系。
City Edition
Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
复刻设计，球员同款
复刻设计，呈现球队同款细节。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HM5993-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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