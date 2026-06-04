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Nike
训练托特包
13% 折让
无论你要进行哪类训练，Nike 训练托特包皆可轻松应对。内侧设有多个口袋，采用开口和拉链设计，带来安全储物体验。正面和背面配有口袋，便于轻松存取小物件。这款托特包的尺寸看似不大，实则侧边巧妙融入可扩展拼接设计，可在需要时提供额外的收纳空间。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IH7964-010
Nike
13% 折让
无论你要进行哪类训练，Nike 训练托特包皆可轻松应对。内侧设有多个口袋，采用开口和拉链设计，带来安全储物体验。正面和背面配有口袋，便于轻松存取小物件。这款托特包的尺寸看似不大，实则侧边巧妙融入可扩展拼接设计，可在需要时提供额外的收纳空间。
其他细节
- 正面和背面设有口袋，一面口袋采用按扣设计，另一面口袋配以魔术贴粘扣
- 双提手设计，肩背手提皆宜
产品细节
- 尺寸：34 长 x 13 宽 x 40 高（厘米）
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IH7964-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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