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达拉斯独行侠队库珀·弗拉格 (Cooper Flagg) Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
¥699
库珀·弗拉格的极限是什么？没有极限。达拉斯独行侠队库珀·弗拉格 (Cooper Flagg) Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣的设计灵感源自库珀在球场上穿的球衣，采用轻盈的导湿速干网眼布，巧搭球队配色和队名，展现你对联赛挚爱明星的热爱。助你在球场内外保持干爽，同时彰显你对挚爱球员和比赛的热爱之情。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DN2074-105
达拉斯独行侠队库珀·弗拉格 (Cooper Flagg) Association Edition
¥699
库珀·弗拉格的极限是什么？没有极限。达拉斯独行侠队库珀·弗拉格 (Cooper Flagg) Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣的设计灵感源自库珀在球场上穿的球衣，采用轻盈的导湿速干网眼布，巧搭球队配色和队名，展现你对联赛挚爱明星的热爱。助你在球场内外保持干爽，同时彰显你对挚爱球员和比赛的热爱之情。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 透气网眼布，助你在球场内外保持舒爽
产品细节
- 斜纹式球员姓名和球衣号
- 运用热加工工艺制作的图案
- 下摆添加运动员标签
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
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- 显示颜色： 白色
- 款式： DN2074-105
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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