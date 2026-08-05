库珀·弗拉格的极限是什么？没有极限。达拉斯独行侠队库珀·弗拉格 (Cooper Flagg) Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣的设计灵感源自库珀在球场上穿的球衣，采用轻盈的导湿速干网眼布，巧搭球队配色和队名，展现你对联赛挚爱明星的热爱。助你在球场内外保持干爽，同时彰显你对挚爱球员和比赛的热爱之情。

显示颜色： 白色

款式： DN2074-105