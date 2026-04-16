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金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) Association Edition
Nike NBA Authentic Jersey 男子速干球衣
¥1,299
Association Edition 球衣传递一个共同思想：将所有球队连结到联盟中去。金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) Association Edition Nike NBA Authentic Jersey 男子速干球衣采用匠心设计，轻盈舒适。出色版型设计，让球员在篮球场上畅动无拘。
- 显示颜色： 白色
- 款式： CW3273-100
金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) Association Edition
¥1,299
联盟球衣
Association Edition 球衣传递一个共同思想：将所有球队连结到联盟中去。金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) Association Edition Nike NBA Authentic Jersey 男子速干球衣采用匠心设计，轻盈舒适。出色版型设计，让球员在篮球场上畅动无拘。
透气舒适，导湿速干
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。背面开孔细节，塑就出众透气性，帮助身体保持舒爽。
为运动而生
开衩下摆、斜肩缝和匠心设计的袖窿，为你带来自由无拘的运动体验。
其他细节
镶边领口和前身袖窿，打造利落风格和耐穿表现
产品细节
- 官方斜纹球队和球员细节，融入锯齿形缝线
- 缝制 Nike NBA 运动员标签
- 热加工工艺 NBA 标志
- 耐克勾勾设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： CW3273-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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