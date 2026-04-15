金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) City Edition

¥1,299

金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) City Edition Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic Jersey 男子速干球衣，旨在向旧金山标志性的金门大桥致意。金门大桥象征着这座城市坚韧与创新的品质。该球衣从这座桥的独特设计和历史中汲取灵感，体现了勇士队和湾区团结进取的精神。

City Edition

Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。

干爽体验

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。

职业球员风范

官方设计，为你打造球队同款造型。