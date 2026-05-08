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金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) Icon Edition
Nike NBA Jersey 婴童球衣
11% 折让
穿上金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) Icon Edition Nike NBA Jersey 婴童球衣，为小球迷打造专业风范造型。该球衣采用球队配色和标志设计，与球员征战赛场所穿的战袍相呼应。
- 显示颜色： 灯草蓝
- 款式： FZ1183-495
金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) Icon Edition
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穿上金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) Icon Edition Nike NBA Jersey 婴童球衣，为小球迷打造专业风范造型。该球衣采用球队配色和标志设计，与球员征战赛场所穿的战袍相呼应。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 灯草蓝
- 款式： FZ1183-495
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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