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金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) Nike NBA 婴童连体衣 - 灯草蓝

金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry)

Nike NBA 婴童连体衣

¥399

金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) Nike NBA 婴童连体衣设计灵感源自斯蒂芬·库里征战赛场所穿的球衣，饰有球员姓名和球衣号细节，为小宝贝打造出众型格。采用柔软顺滑面料，为明日之星塑就舒适感受。


  • 显示颜色： 灯草蓝
  • 款式： HM3859-495

金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry)

¥399

金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) Nike NBA 婴童连体衣设计灵感源自斯蒂芬·库里征战赛场所穿的球衣，饰有球员姓名和球衣号细节，为小宝贝打造出众型格。采用柔软顺滑面料，为明日之星塑就舒适感受。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 灯草蓝
  • 款式： HM3859-495

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