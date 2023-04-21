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      金州勇士队 (Stephen Curry) – City Edition

      Nike NBA Swingman Jersey 男子球衣

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      金州勇士队在奥克兰成立 47 年后，终于迎来获得总冠军的光辉时刻，当时很少球队能与之匹敌，令人印象至深。该金州勇士队 (Stephen Curry) – City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子球衣从球员征战赛场所穿球衣汲取设计灵感，采用匠心打造，旨在向“这座城市”及球队的传奇地位致敬。黑色背景代表球队的力量和强韧，两侧饰有象征旧金山湾区桥梁的银色镶边侧拼接，正面巧搭闻名的奥克兰树图，诠释出众风格。

      • 显示颜色： 黑/暗钢灰/灯草蓝
      • 款式： AV4638-014

      尺寸与尺码

      • 出众版型，休闲舒适
      • 男款尺码：此产品使用男款尺码。请参考尺码指南以获得合适你的尺码。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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