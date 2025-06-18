 

金州勇士队 Icon Edition

Nike NBA Swingman 大童（男孩）速干短裤

¥469

金州勇士队 Icon Edition Nike NBA Swingman 大童（男孩）速干短裤以官方版 NBA 短裤为灵感，采用导湿速干面料，匠心融入挚爱球队比赛短裤的设计细节。侧边口袋，便于轻松收纳随身物品。


  • 显示颜色： 灯草蓝
  • 款式： FZ1189-495

金州勇士队 Icon Edition

¥469

金州勇士队 Icon Edition Nike NBA Swingman 大童（男孩）速干短裤以官方版 NBA 短裤为灵感，采用导湿速干面料，匠心融入挚爱球队比赛短裤的设计细节。侧边口袋，便于轻松收纳随身物品。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 双面针织网眼布面料，轻盈耐穿
  • 裤脚开衩设计，助你畅动自如

产品细节

  • 插手口袋
  • NBA 标志和球队标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 灯草蓝
  • 款式： FZ1189-495

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