环保材料
Nike
鞋盒式斜挎包
¥249
喜欢 Nike 经典鞋盒？谁不是呢？Nike 鞋盒式斜挎包焕新演绎 Nike 鞋盒经典风格，同时让你随时随地轻松携带物品。拉链主袋为手机、钱包、钥匙等物品提供充裕存储空间；两个内置口袋可有序收纳随身小物件。提环设计搭配可调节肩带，打造多样化的携背体验，助你玩转时尚造型。
- 显示颜色： 狼灰/狼灰/白色
- 款式： FN3059-012
Nike
¥249
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产品细节
- 尺寸：20 x 8 x 15 厘米
- 重量：约 181 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 狼灰/狼灰/白色
- 款式： FN3059-012
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