Nike

¥249

喜欢 Nike 经典鞋盒？谁不是呢？Nike 鞋盒式斜挎包焕新演绎 Nike 鞋盒经典风格，同时让你随时随地轻松携带物品。拉链主袋为手机、钱包、钥匙等物品提供充裕存储空间；两个内置口袋可有序收纳随身小物件。提环设计搭配可调节肩带，打造多样化的携背体验，助你玩转时尚造型。

产品细节 尺寸：20 x 8 x 15 厘米

重量：约 181 克

面料/里料：织物

不可机洗

显示颜色： 狼灰/狼灰/白色

款式： FN3059-012