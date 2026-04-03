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Nike 马年限定脱缰系列新年款大童（男孩）全长拉链开襟加绒连帽衫 - 黑/红色/白色

Nike 马年限定脱缰系列

新年款大童（男孩）全长拉链开襟加绒连帽衫

12% 折让

Nike 马年限定脱缰系列新年款大童（男孩）全长拉链开襟加绒连帽衫背面饰有小飞马图案，旨在庆贺马年。轻盈加绒针织面料，温暖舒适，随时随地都能应对冷天。采用休闲剪裁，易于叠搭，为你提供充裕活动空间，助你舒适畅动或惬意休憩。


  • 显示颜色： 黑/红色/白色
  • 款式： IR0115-010

Nike 马年限定脱缰系列

12% 折让

Nike 马年限定脱缰系列新年款大童（男孩）全长拉链开襟加绒连帽衫背面饰有小飞马图案，旨在庆贺马年。轻盈加绒针织面料，温暖舒适，随时随地都能应对冷天。采用休闲剪裁，易于叠搭，为你提供充裕活动空间，助你舒适畅动或惬意休憩。

其他细节

轻盈加绒针织面料表面顺滑，内里经加绒处理，质感柔软，打造可轻松叠搭的温暖佳选

产品细节

  • 面料/连帽里料：76% 棉/24% 聚酯纤维 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/红色/白色
  • 款式： IR0115-010

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更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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