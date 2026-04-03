Nike 马年限定脱缰系列新年款幼童加绒连裤裙将紧身裤和半身裙合二为一，是冷天穿着的佳选单品。外层褶裥半身裙搭配弹性腰部，舒适贴合；内置紧身裤，带来出众包覆效果，轻盈温暖，让孩子自在畅玩。可搭配 Nike 新年款上衣，打造风格协调的造型，适合节日期间及平日穿着。

Nike 马年限定脱缰系列新年款幼童加绒连裤裙将紧身裤和半身裙合二为一，是冷天穿着的佳选单品。外层褶裥半身裙搭配弹性腰部，舒适贴合；内置紧身裤，带来出众包覆效果，轻盈温暖，让孩子自在畅玩。可搭配 Nike 新年款上衣，打造风格协调的造型，适合节日期间及平日穿着。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。