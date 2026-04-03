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Nike 马年限定脱缰系列
Therma-FIT 新年款大童加绒长袖上衣
17% 折让
轻松御寒，彰显出众风范。Nike 马年限定脱缰系列 Therma-FIT 新年款大童加绒长袖上衣采用轻盈面料，结合 Therma-FIT 技术，让你无惧冷天，舒适畅玩。革新衣袖和拇指孔设计，提供舒适包覆体验。胸前融入小飞马图案，旨在庆贺马年。
- 显示颜色： 帆白/棕色
- 款式： IQ3936-133
Nike 马年限定脱缰系列
17% 折让
轻松御寒，彰显出众风范。Nike 马年限定脱缰系列 Therma-FIT 新年款大童加绒长袖上衣采用轻盈面料，结合 Therma-FIT 技术，让你无惧冷天，舒适畅玩。革新衣袖和拇指孔设计，提供舒适包覆体验。胸前融入小飞马图案，旨在庆贺马年。
其他细节
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/棕色
- 款式： IQ3936-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。