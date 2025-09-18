Nike 1.18L Fuel
水壶
21% 折让
售罄：
此配色当前无货
训练时带上 Nike 1.18L Fuel 水壶，轻松补给水分。该水壶顶部采用单手旋盖式壶盖，让你提供充足水分，助力成就出色表现。
- 显示颜色： 黑/煤黑/白色
- 款式： DR5129-058
补水新利器
其他细节
- 仅适宜存放凉水
- 提手兼具挂钩功能
产品细节
- 壶盖可使用洗碗机清洗
- 瓶身需手洗
- 成分：PP/PE/PU 泡沫/硅橡胶
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
