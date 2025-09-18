 
Nike 1.18L Fuel 水壶 - 黑/煤黑/白色

Nike 1.18L Fuel

水壶

21% 折让

售罄：

此配色当前无货

训练时带上 Nike 1.18L Fuel 水壶，轻松补给水分。该水壶顶部采用单手旋盖式壶盖，让你提供充足水分，助力成就出色表现。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/白色
  • 款式： DR5129-058

补水新利器

其他细节

  • 仅适宜存放凉水
  • 提手兼具挂钩功能

产品细节

  • 壶盖可使用洗碗机清洗
  • 瓶身需手洗
  • 成分：PP/PE/PU 泡沫/硅橡胶
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。