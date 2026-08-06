Nike x AMBUSH 运动内衣采用撞色设计，灵感源自 Yoon Ahn 的混搭街头风格和文化气息。“11”的细节设计旨在向设计师 Ahn 的挚爱数字致敬，向每个球队的上场球员数量致敬。轻盈面料提升包覆塑形效果，助你纵享自信训练体验。

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