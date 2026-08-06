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Nike x AMBUSH
女子运动内衣
¥449
售罄：
此配色当前无货
Nike x AMBUSH 运动内衣采用撞色设计，灵感源自 Yoon Ahn 的混搭街头风格和文化气息。“11”的细节设计旨在向设计师 Ahn 的挚爱数字致敬，向每个球队的上场球员数量致敬。轻盈面料提升包覆塑形效果，助你纵享自信训练体验。
- 显示颜色： 爆炸绿黄/黑
- 款式： CJ7683-315
Nike x AMBUSH
¥449
街头风范邂逅精彩赛事
Nike x AMBUSH 运动内衣采用撞色设计，灵感源自 Yoon Ahn 的混搭街头风格和文化气息。“11”的细节设计旨在向设计师 Ahn 的挚爱数字致敬，向每个球队的上场球员数量致敬。轻盈面料提升包覆塑形效果，助你纵享自信训练体验。
其他细节
弹性面料出众支撑，随行而动
产品细节
- 中强度支撑
- 胸部饰有 Swoosh 标志
- 胸部饰有 AMBUSH 标志和数字“11”
- 面料/里料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 爆炸绿黄/黑
- 款式： CJ7683-315
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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