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Nike x AMBUSH 女子运动内衣 - 爆炸绿黄/黑

Nike x AMBUSH

女子运动内衣

¥449

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Nike x AMBUSH 运动内衣采用撞色设计，灵感源自 Yoon Ahn 的混搭街头风格和文化气息。“11”的细节设计旨在向设计师 Ahn 的挚爱数字致敬，向每个球队的上场球员数量致敬。轻盈面料提升包覆塑形效果，助你纵享自信训练体验。


  • 显示颜色： 爆炸绿黄/黑
  • 款式： CJ7683-315

Nike x AMBUSH

¥449

街头风范邂逅精彩赛事

Nike x AMBUSH 运动内衣采用撞色设计，灵感源自 Yoon Ahn 的混搭街头风格和文化气息。“11”的细节设计旨在向设计师 Ahn 的挚爱数字致敬，向每个球队的上场球员数量致敬。轻盈面料提升包覆塑形效果，助你纵享自信训练体验。

其他细节

弹性面料出众支撑，随行而动

产品细节

  • 中强度支撑
  • 胸部饰有 Swoosh 标志
  • 胸部饰有 AMBUSH 标志和数字“11”
  • 面料/里料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 爆炸绿黄/黑
  • 款式： CJ7683-315

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