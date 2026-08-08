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Nike x Fear of God 男子热身上衣 - 灰黑

Nike x Fear of God

男子热身上衣

¥1,299

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此配色当前无货

Jerry Lorenzo 和 Nike 合作出品，彰显对 90 年代篮球风尚的挚爱。Nike x Fear of God 男子热身上衣采用顺滑面料结合正面按扣设计，向职业运动员所穿热身运动装致敬。舒适面料，带来你挚爱复古服装般的贴合感受。


  • 显示颜色： 灰黑
  • 款式： CU4686-010

Nike x Fear of God

¥1,299

复古篮球风范

Jerry Lorenzo 和 Nike 合作出品，彰显对 90 年代篮球风尚的挚爱。Nike x Fear of God 男子热身上衣采用顺滑面料结合正面按扣设计，向职业运动员所穿热身运动装致敬。舒适面料，带来你挚爱复古服装般的贴合感受。

献给对篮球的热爱

本次合作延续了对 90 年代篮球时尚的敬意。通过多个标志，向时代致敬：左袖上饰有 NBA 贴片，右胸饰有 Swoosh，后颈的“Air Fear of God”标志字体来自当时的“Nike Air”装备。

顺滑非凡，随时迎战

梭织面料结合网眼布衬里，质感顺滑柔软。

按扣设计，方便穿脱

正面采用按扣设计，让你在开战之际，方便穿脱。

产品细节

  • 面料/里料：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 灰黑
  • 款式： CU4686-010

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