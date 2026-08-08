Jerry Lorenzo 和 Nike 合作出品，彰显对 90 年代篮球风尚的挚爱。Nike x Fear of God 男子热身上衣采用顺滑面料结合正面按扣设计，向职业运动员所穿热身运动装致敬。舒适面料，带来你挚爱复古服装般的贴合感受。

本次合作延续了对 90 年代篮球时尚的敬意。通过多个标志，向时代致敬：左袖上饰有 NBA 贴片，右胸饰有 Swoosh，后颈的“Air Fear of God”标志字体来自当时的“Nike Air”装备。

Jerry Lorenzo 和 Nike 合作出品，彰显对 90 年代篮球风尚的挚爱。Nike x Fear of God 男子热身上衣采用顺滑面料结合正面按扣设计，向职业运动员所穿热身运动装致敬。舒适面料，带来你挚爱复古服装般的贴合感受。

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