本次合作系列延续了对 90 年代篮球风尚的敬意。左右裤脚分别饰有 NBA 贴片和刺绣 Swoosh，多个标志旨在向时代致敬。裤身正面的“AIR Fear of god”标志字体参照了那个年代的“Nike Air”装备，缔造出众风范。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。