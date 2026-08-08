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Nike x Fear of God 男子篮球短裤 - 淡奶白

Nike x Fear of God

男子篮球短裤

¥899

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Nike x Fear of God 男子篮球短裤，旨在致敬 90 年代篮球风尚。舒适面料，带来挚爱怀旧款的贴合感受。


  • 显示颜色： 淡奶白
  • 款式： CU4690-271

Nike x Fear of God

¥899

顺滑包覆，致敬经典篮球风尚

Nike x Fear of God 男子篮球短裤，旨在致敬 90 年代篮球风尚。舒适面料，带来挚爱怀旧款的贴合感受。

以爱之名，致敬篮球

本次合作系列延续了对 90 年代篮球风尚的敬意。左右裤脚分别饰有 NBA 贴片和刺绣 Swoosh，多个标志旨在向时代致敬。裤身正面的“AIR Fear of god”标志字体参照了那个年代的“Nike Air”装备，缔造出众风范。

顺滑非凡，随时迎战

网眼布面料搭配舒适里料，质感顺滑柔软。

安全存储

侧边拉链口袋，便于存储小物件。

其他细节

弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合效果

产品细节

  • 面料/里料：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 淡奶白
  • 款式： CU4690-271

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