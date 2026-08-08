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Nike x Fear of God
男子篮球短裤
¥899
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此配色当前无货
Nike x Fear of God 男子篮球短裤，旨在致敬 90 年代篮球风尚。舒适面料，带来挚爱怀旧款的贴合感受。
- 显示颜色： 淡奶白
- 款式： CU4690-271
Nike x Fear of God
¥899
顺滑包覆，致敬经典篮球风尚
Nike x Fear of God 男子篮球短裤，旨在致敬 90 年代篮球风尚。舒适面料，带来挚爱怀旧款的贴合感受。
以爱之名，致敬篮球
本次合作系列延续了对 90 年代篮球风尚的敬意。左右裤脚分别饰有 NBA 贴片和刺绣 Swoosh，多个标志旨在向时代致敬。裤身正面的“AIR Fear of god”标志字体参照了那个年代的“Nike Air”装备，缔造出众风范。
顺滑非凡，随时迎战
网眼布面料搭配舒适里料，质感顺滑柔软。
安全存储
侧边拉链口袋，便于存储小物件。
其他细节
弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合效果
产品细节
- 面料/里料：100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 淡奶白
- 款式： CU4690-271
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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