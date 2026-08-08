Nike x Gyakusou

¥349

跑步风格，叛逆精神

Jun Takahashi 和他的 Gyakusou 国际跑步协会携手推出 Nike x Gyakusou 男子跑步T恤，高调回归。该单品从 70 年代的 Nike 图案中汲取设计灵感，旨在向 GIRA 全体成员在代代木公园留下的跑步足迹致敬。

复古风范 焕新演绎复古印花，Nike 的传奇历史栩栩如生。中央图案旨在向 Nike 的曾用名 Blue Ribbon Sports 致敬，中间搭配“GIRA”字样。 舒适畅跑 针织面料，打造柔软顺滑的亲肤质感。采用 Dri-FIT 技术，帮助保持身体干爽舒适。

产品细节 85% 聚酯纤维/15% 棉

可机洗

显示颜色： 队红/帆白

款式： CU4385-677