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      Nike x Gyakusou

      男子跑步T恤

      ¥349

      Jun Takahashi 和他的 Gyakusou 国际跑步协会携手推出 Nike x Gyakusou 男子跑步T恤，高调回归。该单品从 70 年代的 Nike 图案中汲取设计灵感，旨在向 GIRA 全体成员在代代木公园留下的跑步足迹致敬。

      • 显示颜色： 队红/帆白
      • 款式： CU4385-677

      尺寸与尺码

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