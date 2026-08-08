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Nike x Gyakusou
男子跑步T恤
¥349
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此配色当前无货
Jun Takahashi 和他的 Gyakusou 国际跑步协会携手推出 Nike x Gyakusou 男子跑步T恤，高调回归。该单品从 70 年代的 Nike 图案中汲取设计灵感，旨在向 GIRA 全体成员在代代木公园留下的跑步足迹致敬。
- 显示颜色： 队红/帆白
- 款式： CU4385-677
Nike x Gyakusou
¥349
跑步风格，叛逆精神
Jun Takahashi 和他的 Gyakusou 国际跑步协会携手推出 Nike x Gyakusou 男子跑步T恤，高调回归。该单品从 70 年代的 Nike 图案中汲取设计灵感，旨在向 GIRA 全体成员在代代木公园留下的跑步足迹致敬。
复古风范
焕新演绎复古印花，Nike 的传奇历史栩栩如生。中央图案旨在向 Nike 的曾用名 Blue Ribbon Sports 致敬，中间搭配“GIRA”字样。
舒适畅跑
针织面料，打造柔软顺滑的亲肤质感。采用 Dri-FIT 技术，帮助保持身体干爽舒适。
产品细节
- 85% 聚酯纤维/15% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 队红/帆白
- 款式： CU4385-677
Nike x Gyakusou
Jun Takahashi 与 Nike 再次合作，推出旨在帮助你摆脱束缚的系列设计。Takahashi 的设计灵感源自 70 年代醒目不羁的精神，融入复古风格，倾力打造时尚全套装备。因为在未来，特立独行者会开辟属于自己的路。其设计致力于令跑步运动员放松身心，实现出众表现，缔造心无旁骛的运动体验。最终推出全新系列设计，助你进一步探索灵魂与步履之间的出色融合。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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