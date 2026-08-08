Nike x Jacquemus 女子低强度支撑运动内衣融入网球风格，将你对运动的和时尚的热爱与耐克勾勾标志融为一体。 轻柔支撑设计结合醒目弹性绑带，塑就趣味夏日造型。 面料顺滑轻盈，可随身体动作自如伸展，助你畅动自如。

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