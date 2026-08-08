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Nike x Jacquemus
女子低强度支撑运动内衣
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike x Jacquemus 女子低强度支撑运动内衣融入网球风格，将你对运动的和时尚的热爱与耐克勾勾标志融为一体。 轻柔支撑设计结合醒目弹性绑带，塑就趣味夏日造型。 面料顺滑轻盈，可随身体动作自如伸展，助你畅动自如。
- 显示颜色： 珍珠白/帆白/暗浮木棕
- 款式： DN3227-219
Nike x Jacquemus
¥599
联袂之作，出众支撑
Nike x Jacquemus 女子低强度支撑运动内衣融入网球风格，将你对运动的和时尚的热爱与耐克勾勾标志融为一体。 轻柔支撑设计结合醒目弹性绑带，塑就趣味夏日造型。 面料顺滑轻盈，可随身体动作自如伸展，助你畅动自如。
忠于金色
上腹部处的弹力绑带饰有金色金属耐克勾勾，再现该系列的出众风采。
干爽体验
轻盈面料，妥帖包覆身体。
产品细节
- 面料：63% 锦纶/37% 氨纶。 下摆：81% 锦纶/19% 氨纶。 带子：79% 锦纶/21% 氨纶。 里料：72% 锦纶/28% 氨纶。 衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 珍珠白/帆白/暗浮木棕
- 款式： DN3227-219
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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