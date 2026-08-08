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Nike x Jacquemus 女子低强度支撑运动内衣 - 暗蓝黑/黑

Nike x Jacquemus

女子低强度支撑运动内衣

¥599

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此配色当前无货

Nike x Jacquemus 女子低强度支撑运动内衣融入网球风格，将你对运动的和时尚的热爱与耐克勾勾标志融为一体。 轻柔支撑设计结合醒目弹性绑带，塑就趣味夏日造型。 面料顺滑轻盈，可随身体动作自如伸展，助你畅动自如。


  • 显示颜色： 暗蓝黑/黑
  • 款式： DN3227-475

Nike x Jacquemus

¥599

联袂之作，出众支撑

Nike x Jacquemus 女子低强度支撑运动内衣融入网球风格，将你对运动的和时尚的热爱与耐克勾勾标志融为一体。 轻柔支撑设计结合醒目弹性绑带，塑就趣味夏日造型。 面料顺滑轻盈，可随身体动作自如伸展，助你畅动自如。

忠于金色

上腹部处的弹力绑带饰有金色金属耐克勾勾，再现该系列的出众风采。

干爽体验

轻盈面料，妥帖包覆身体。

产品细节

  • 面料：63% 锦纶/37% 氨纶。 下摆：81% 锦纶/19% 氨纶。 带子：79% 锦纶/21% 氨纶。 里料：72% 锦纶/28% 氨纶。 衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 暗蓝黑/黑
  • 款式： DN3227-475

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