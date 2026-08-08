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Nike x Jacquemus 女子连衣裙 - 白色

Nike x Jacquemus

女子连衣裙

¥1,199

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Nike x Jacquemus 女子连衣裙采用贴合设计，同时融入网球风格，将你对运动的和时尚的热爱与耐克勾勾标志融为一体。 顺滑轻盈面料，可随身体动作自如伸展，助你畅动自如。 融入无罩杯设计，提升包覆效果。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DN3244-100

Nike x Jacquemus

¥1,199

Nike x Jacquemus 女子连衣裙采用贴合设计，同时融入网球风格，将你对运动的和时尚的热爱与耐克勾勾标志融为一体。 顺滑轻盈面料，可随身体动作自如伸展，助你畅动自如。 融入无罩杯设计，提升包覆效果。

忠于金色

金色金属耐克勾勾与背面弹性固定带巧妙相连，彰显连衣裙整体魅力。 衣袖搭配装饰性固定带，塑就出众外观，再现该系列出众风采。

透气体验

开放式后背，帮助保持清爽。

舒适包裹

无罩杯搭配肩胛骨上方的加固工字型后背设计，打造优雅的后拼接弧度，同时提供出众包覆效果。

产品细节

  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。外接片/里料拼接：63% 锦纶/37% 氨纶
  • 背面固定带饰有金色金属耐克勾勾
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DN3244-100

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