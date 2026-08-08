第 1 张图片，共 7 张图片
Nike x Jacquemus
女子连衣裙
¥1,199
售罄：
此配色当前无货
Nike x Jacquemus 女子连衣裙采用贴合设计，同时融入网球风格，将你对运动的和时尚的热爱与耐克勾勾标志融为一体。 顺滑轻盈面料，可随身体动作自如伸展，助你畅动自如。 融入无罩杯设计，提升包覆效果。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DN3244-100
Nike x Jacquemus
¥1,199
Nike x Jacquemus 女子连衣裙采用贴合设计，同时融入网球风格，将你对运动的和时尚的热爱与耐克勾勾标志融为一体。 顺滑轻盈面料，可随身体动作自如伸展，助你畅动自如。 融入无罩杯设计，提升包覆效果。
忠于金色
金色金属耐克勾勾与背面弹性固定带巧妙相连，彰显连衣裙整体魅力。 衣袖搭配装饰性固定带，塑就出众外观，再现该系列出众风采。
透气体验
开放式后背，帮助保持清爽。
舒适包裹
无罩杯搭配肩胛骨上方的加固工字型后背设计，打造优雅的后拼接弧度，同时提供出众包覆效果。
产品细节
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。外接片/里料拼接：63% 锦纶/37% 氨纶
- 背面固定带饰有金色金属耐克勾勾
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： DN3244-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。