Nike x Jacquemus 女子连衣裙采用贴合设计，同时融入网球风格，将你对运动的和时尚的热爱与耐克勾勾标志融为一体。 顺滑轻盈面料，可随身体动作自如伸展，助你畅动自如。 融入无罩杯设计，提升包覆效果。

无罩杯搭配肩胛骨上方的加固工字型后背设计，打造优雅的后拼接弧度，同时提供出众包覆效果。

Nike x Jacquemus 女子连衣裙采用贴合设计，同时融入网球风格，将你对运动的和时尚的热爱与耐克勾勾标志融为一体。 顺滑轻盈面料，可随身体动作自如伸展，助你畅动自如。 融入无罩杯设计，提升包覆效果。

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