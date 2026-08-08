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Nike x Jacquemus 渔夫运动帽 - 白色

Nike x Jacquemus

渔夫运动帽

¥299

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Nike 携手 Jacquemus 推出 Nike x Jacquemus 渔夫运动帽，采用流行设计元素，结合不易撕裂面料，提供出色遮阳包覆效果。抽绳饰有可调节耐克勾勾，亮眼吸睛，可供随心打造个性风范。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DV2879-100

Nike x Jacquemus

¥299

Nike 携手 Jacquemus 推出 Nike x Jacquemus 渔夫运动帽，采用流行设计元素，结合不易撕裂面料，提供出色遮阳包覆效果。抽绳饰有可调节耐克勾勾，亮眼吸睛，可供随心打造个性风范。

其他细节

  • 不易撕裂面料结合 Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 抽绳搭配可调节耐克勾勾，可供自主调节贴合度和造型
  • 柔软棉质斜纹汗带，有助导湿速干，顺滑亲肤

产品细节

  • 大身面料/拼接：55% 棉/42% 锦纶/3% 氨纶。 背后面料：100% 聚酯纤维。 汗带：100% 棉
  • 手洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DV2879-100

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