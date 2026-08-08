第 1 张图片，共 3 张图片
Nike x Jacquemus
渔夫运动帽
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike 携手 Jacquemus 推出 Nike x Jacquemus 渔夫运动帽，采用流行设计元素，结合不易撕裂面料，提供出色遮阳包覆效果。抽绳饰有可调节耐克勾勾，亮眼吸睛，可供随心打造个性风范。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DV2879-100
Nike x Jacquemus
¥299
Nike 携手 Jacquemus 推出 Nike x Jacquemus 渔夫运动帽，采用流行设计元素，结合不易撕裂面料，提供出色遮阳包覆效果。抽绳饰有可调节耐克勾勾，亮眼吸睛，可供随心打造个性风范。
其他细节
- 不易撕裂面料结合 Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 抽绳搭配可调节耐克勾勾，可供自主调节贴合度和造型
- 柔软棉质斜纹汗带，有助导湿速干，顺滑亲肤
产品细节
- 大身面料/拼接：55% 棉/42% 锦纶/3% 氨纶。 背后面料：100% 聚酯纤维。 汗带：100% 棉
- 手洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： DV2879-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。