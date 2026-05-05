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Nike x Jacquemus
男子长袖上衣
¥1,899
即将推出
Nike 与法国设计师西蒙·波特·雅克慕斯 (Simon Porte Jacquemus) 再度携手，为运动服饰和户外单品融入优雅格调。 Nike x Jacquemus 男子长袖上衣采用匠心设计，可叠搭亦可单穿，展现运动风设计线条和拇指孔的型格魅力。
- 显示颜色： 健身红
- 款式： IH0425-687
Nike x Jacquemus
¥1,899
Nike 与法国设计师西蒙·波特·雅克慕斯 (Simon Porte Jacquemus) 再度携手，为运动服饰和户外单品融入优雅格调。 Nike x Jacquemus 男子长袖上衣采用匠心设计，可叠搭亦可单穿，展现运动风设计线条和拇指孔的型格魅力。
产品细节
- 80% 聚酯纤维/20% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 健身红
- 款式： IH0425-687
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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