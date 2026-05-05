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Nike x Jacquemus 男子长袖上衣 - 健身红

Nike x Jacquemus

男子长袖上衣

¥1,899
健身红
黑

即将推出

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Nike 与法国设计师西蒙·波特·雅克慕斯 (Simon Porte Jacquemus) 再度携手，为运动服饰和户外单品融入优雅格调。 Nike x Jacquemus 男子长袖上衣采用匠心设计，可叠搭亦可单穿，展现运动风设计线条和拇指孔的型格魅力。  


  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： IH0425-687

Nike x Jacquemus

¥1,899

Nike 与法国设计师西蒙·波特·雅克慕斯 (Simon Porte Jacquemus) 再度携手，为运动服饰和户外单品融入优雅格调。 Nike x Jacquemus 男子长袖上衣采用匠心设计，可叠搭亦可单穿，展现运动风设计线条和拇指孔的型格魅力。  

产品细节

  • 80% 聚酯纤维/20% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： IH0425-687

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