Nike x Jakob Dri-FIT 男子速干短袖跑步上衣的设计灵感来自精英长跑运动员雅各布·因格布里格森，助你尽情畅练。 轻盈透气设计结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助身体保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。

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