Nike x Jakob
Dri-FIT 男子速干短袖跑步上衣
32% 折让
Nike x Jakob Dri-FIT 男子速干短袖跑步上衣的设计灵感来自精英长跑运动员雅各布·因格布里格森，助你尽情畅练。 轻盈透气设计结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助身体保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HJ3535-010
Nike x Jakob
32% 折让
Nike x Jakob Dri-FIT 男子速干短袖跑步上衣的设计灵感来自精英长跑运动员雅各布·因格布里格森，助你尽情畅练。 轻盈透气设计结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助身体保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻盈网眼布具有出色透气性，帮助保持舒爽
- 加长后摆，提升包覆效果
产品细节
- 面料：76% 聚酯纤维/12% 棉/12% 粘纤
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑
- 款式： HJ3535-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。