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Nike x Kim Jones
男/女印花短裤
¥649
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此配色当前无货
Nike x Kim Jones 男/女印花短裤搭配 Air Max 95 运动鞋，堪称人气穿搭必备之选。条纹细节旨在向经典鞋款致敬，轻盈顺滑的穿着感受营造休闲自在风范。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DH6593-100
Nike x Kim Jones
¥649
休闲风范
Nike x Kim Jones 男/女印花短裤搭配 Air Max 95 运动鞋，堪称人气穿搭必备之选。条纹细节旨在向经典鞋款致敬，轻盈顺滑的穿着感受营造休闲自在风范。
经典造型
Dior Men 艺术总监 Kim Jones 在其与 Nike 的合作中，将 Air Max 系列视为灵感源泉。整版融入醒目配色和条纹设计，塑就 Nike Air 经典外观和质感。
轻盈质感
针织面料，轻盈柔软。网眼布里料，凉爽亲肤。
妥善收纳
多口袋设计，可供安全收纳小物件。
其他细节
弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合效果。
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。下摆：86% 锦纶/14% 聚酯纤维。里料：85% 锦纶/15% 氨纶。
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色
- 款式： DH6593-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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