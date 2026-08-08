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Nike x Kim Jones 男/女印花短裤 - 白色

Nike x Kim Jones

男/女印花短裤

¥649

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Nike x Kim Jones 男/女印花短裤搭配 Air Max 95 运动鞋，堪称人气穿搭必备之选。条纹细节旨在向经典鞋款致敬，轻盈顺滑的穿着感受营造休闲自在风范。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DH6593-100

Nike x Kim Jones

¥649

休闲风范

Nike x Kim Jones 男/女印花短裤搭配 Air Max 95 运动鞋，堪称人气穿搭必备之选。条纹细节旨在向经典鞋款致敬，轻盈顺滑的穿着感受营造休闲自在风范。

经典造型

Dior Men 艺术总监 Kim Jones 在其与 Nike 的合作中，将 Air Max 系列视为灵感源泉。整版融入醒目配色和条纹设计，塑就 Nike Air 经典外观和质感。

轻盈质感

针织面料，轻盈柔软。网眼布里料，凉爽亲肤。

妥善收纳

多口袋设计，可供安全收纳小物件。

其他细节

弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合效果。

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。下摆：86% 锦纶/14% 聚酯纤维。里料：85% 锦纶/15% 氨纶。
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DH6593-100

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