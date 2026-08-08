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Nike x Kim Jones
男/女双面穿上衣
¥999
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此配色当前无货
彰显挚爱休闲风范。Nike x Kim Jones 男/女双面穿上衣采用条纹设计，打造鲜明 Nike Air 造型。双面穿设计塑就多变造型和出众包覆效果，轻松应对不同天气。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DC9985-100
Nike x Kim Jones
¥999
休闲风范
彰显挚爱休闲风范。Nike x Kim Jones 男/女双面穿上衣采用条纹设计，打造鲜明 Nike Air 造型。双面穿设计塑就多变造型和出众包覆效果，轻松应对不同天气。
经典 Air
Dior Men 艺术总监 Kim Jones 在其与 Nike 的最近一次合作中，将 Air Max 系列视为灵感源泉。衣身融入醒目配色和精致图案，塑就 Nike Air 经典外观和质感。
双面包覆
梭织面料，助你保持干爽。上衣采用双面穿设计，内外皆具有顺滑质感。一面为纯色，另一面则呈现半透明效果。
其他细节
胸部搭配隐藏式口袋，便于存放手机
产品细节
- 反光设计元素
- 领口拉链设计
- 轻微垂坠式后摆
- 立领设计
- 100% 锦纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色
- 款式： DC9985-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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