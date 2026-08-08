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Nike x Kim Jones 男/女双面穿上衣 - 白色

Nike x Kim Jones

男/女双面穿上衣

¥999

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彰显挚爱休闲风范。Nike x Kim Jones 男/女双面穿上衣采用条纹设计，打造鲜明 Nike Air 造型。双面穿设计塑就多变造型和出众包覆效果，轻松应对不同天气。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DC9985-100

Nike x Kim Jones

¥999

休闲风范

彰显挚爱休闲风范。Nike x Kim Jones 男/女双面穿上衣采用条纹设计，打造鲜明 Nike Air 造型。双面穿设计塑就多变造型和出众包覆效果，轻松应对不同天气。

经典 Air

Dior Men 艺术总监 Kim Jones 在其与 Nike 的最近一次合作中，将 Air Max 系列视为灵感源泉。衣身融入醒目配色和精致图案，塑就 Nike Air 经典外观和质感。

双面包覆

梭织面料，助你保持干爽。上衣采用双面穿设计，内外皆具有顺滑质感。一面为纯色，另一面则呈现半透明效果。

其他细节

胸部搭配隐藏式口袋，便于存放手机

产品细节

  • 反光设计元素
  • 领口拉链设计
  • 轻微垂坠式后摆
  • 立领设计
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DC9985-100

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