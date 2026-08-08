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Nike x Kim Jones
男/女短袖T恤
¥349
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此配色当前无货
Nike x Kim Jones 男/女短袖T恤采用厚实面料和休闲版型设计，营造充裕活动空间和舒适穿着感受。“Nike Air”图案，向经典致敬。
- 显示颜色： 麻灰
- 款式： DC9987-050
Nike x Kim Jones
¥349
休闲风范
Nike x Kim Jones 男/女短袖T恤采用厚实面料和休闲版型设计，营造充裕活动空间和舒适穿着感受。“Nike Air”图案，向经典致敬。
经典 Air
Dior Men 艺术总监 Kim Jones 在其与 Nike 的最近一次合作中，将 Air Max 系列视为灵感源泉。融入醒目配色和精致图案，塑就 Nike Air 经典外观和质感。
舒适选择
厚实棉料，质感出众且富有结构感。休闲版型结合落肩衣袖设计。
产品细节
- 面料/罗纹拼接：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 麻灰
- 款式： DC9987-050
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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