Nike x Kim Jones 男/女起绒圆领上衣带来柔软非凡的温暖感受，如同挚爱运动衫般让你爱不释手。Nike Air 图案细节设计彰显你对 Air Max 经典鞋款的热爱之情。

Dior Men 艺术总监 Kim Jones 在其与 Nike 的最近一次合作中，将 Air Max 系列视为灵感源泉。融入醒目配色和精致图案，塑就 Nike Air 经典外观和质感。

Nike x Kim Jones 男/女起绒圆领上衣带来柔软非凡的温暖感受，如同挚爱运动衫般让你爱不释手。Nike Air 图案细节设计彰显你对 Air Max 经典鞋款的热爱之情。

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