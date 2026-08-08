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Nike x Kim Jones 男/女起绒圆领上衣 - 麻灰

Nike x Kim Jones

男/女起绒圆领上衣

¥699
麻灰
电子橙

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Nike x Kim Jones 男/女起绒圆领上衣带来柔软非凡的温暖感受，如同挚爱运动衫般让你爱不释手。Nike Air 图案细节设计彰显你对 Air Max 经典鞋款的热爱之情。


  • 显示颜色： 麻灰
  • 款式： DD0693-050

Nike x Kim Jones

¥699

休闲风范

Nike x Kim Jones 男/女起绒圆领上衣带来柔软非凡的温暖感受，如同挚爱运动衫般让你爱不释手。Nike Air 图案细节设计彰显你对 Air Max 经典鞋款的热爱之情。

经典 Air

Dior Men 艺术总监 Kim Jones 在其与 Nike 的最近一次合作中，将 Air Max 系列视为灵感源泉。融入醒目配色和精致图案，塑就 Nike Air 经典外观和质感。

温暖畅动

内里起绒针织面料，柔软温暖。轻微落肩接缝设计，增加活动空间。

产品细节

  • 罗纹袖口
  • 面料：棉/聚酯纤维。罗纹拼接：棉/氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 麻灰
  • 款式： DD0693-050

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