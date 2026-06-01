Nike x LEGO® Collection 大童夹克轻盈百搭，是凉爽天气中的实穿单品。不易撕裂梭织面料，结合轻盈网眼布里料，舒适非凡，助你尽情开启每一天的冒险之旅。

与 Nike 和 LEGO 集团一起尽情玩乐。光栅盾形标志和镀铬装饰贴片，为整体造型增添画龙点睛之笔。

Nike x LEGO® Collection 大童夹克轻盈百搭，是凉爽天气中的实穿单品。不易撕裂梭织面料，结合轻盈网眼布里料，舒适非凡，助你尽情开启每一天的冒险之旅。

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