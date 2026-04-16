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Nike x LEGO® Collection 大童篮球夹克 - 灯草红/暗椒红/暗椒红

Nike x LEGO® Collection

大童篮球夹克

21% 折让
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

适应变化是高阶玩家的看家本领。穿上这款宽大的 Nike x LEGO® Collection 大童篮球夹克，为造型增添保暖效果。 虹彩细节装饰，助你穿出个性风范。


  • 显示颜色： 灯草红/暗椒红/暗椒红
  • 款式： IB6389-612

Nike x LEGO® Collection

21% 折让

适应变化是高阶玩家的看家本领。穿上这款宽大的 Nike x LEGO® Collection 大童篮球夹克，为造型增添保暖效果。 虹彩细节装饰，助你穿出个性风范。

其他细节

  • 左袖饰有光栅贴片，彰显你对 LEGO® 小人仔的热爱
  • 光泽感缎面表层，打造出众型格
  • 合成材质填充物，有效御寒保暖
  • 梭织里料，触感顺滑，便于轻松叠搭
  • 按扣开襟设计，助你随心调节造型和包覆效果

产品细节

  • 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维。 罗纹拼接：97% 聚酯纤维/3% 氨纶
  • 侧边口袋设计
  • 袖口、衣领和下摆采用罗纹设计
  • 可机洗
  • 显示颜色： 灯草红/暗椒红/暗椒红
  • 款式： IB6389-612

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