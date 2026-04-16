第 1 张图片，共 8 张图片
Nike x LEGO® Collection
大童篮球夹克
21% 折让
适应变化是高阶玩家的看家本领。穿上这款宽大的 Nike x LEGO® Collection 大童篮球夹克，为造型增添保暖效果。 虹彩细节装饰，助你穿出个性风范。
- 显示颜色： 灯草红/暗椒红/暗椒红
- 款式： IB6389-612
Nike x LEGO® Collection
21% 折让
适应变化是高阶玩家的看家本领。穿上这款宽大的 Nike x LEGO® Collection 大童篮球夹克，为造型增添保暖效果。 虹彩细节装饰，助你穿出个性风范。
其他细节
- 左袖饰有光栅贴片，彰显你对 LEGO® 小人仔的热爱
- 光泽感缎面表层，打造出众型格
- 合成材质填充物，有效御寒保暖
- 梭织里料，触感顺滑，便于轻松叠搭
- 按扣开襟设计，助你随心调节造型和包覆效果
产品细节
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维。 罗纹拼接：97% 聚酯纤维/3% 氨纶
- 侧边口袋设计
- 袖口、衣领和下摆采用罗纹设计
- 可机洗
- 显示颜色： 灯草红/暗椒红/暗椒红
- 款式： IB6389-612
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。