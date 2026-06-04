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Nike x LEGO® Collection 大童运动帽 - 透明粉/明亮粉/铁灰

Nike x LEGO® Collection

大童运动帽

13% 折让

戴上这款 Nike x LEGO® Collection 大童运动帽，为你的造型添上点睛之笔。采用舒适的梭织面料制成，背面可调节固定带搭配日字扣设计，正面饰有醒目的积木耐克勾标志。


  • 显示颜色： 透明粉/明亮粉/铁灰
  • 款式： IM3208-645

Nike x LEGO® Collection

13% 折让

戴上这款 Nike x LEGO® Collection 大童运动帽，为你的造型添上点睛之笔。采用舒适的梭织面料制成，背面可调节固定带搭配日字扣设计，正面饰有醒目的积木耐克勾标志。

产品细节

  • 面料/前片里料拼接：100% 聚酯纤维
  • 不可洗涤
  • 显示颜色： 透明粉/明亮粉/铁灰
  • 款式： IM3208-645

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