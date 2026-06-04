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Nike x LEGO® Collection
收纳鞋盒包
¥399
Nike x LEGO® Collection 收纳鞋盒包可妥善你的随身物品和小型基本装备。鞋盒包配有肩带和一个提环，可以随提随走。
- 显示颜色： 大学金/黑/金属铬色
- 款式： IO7658-739
Nike x LEGO® Collection
¥399
Nike x LEGO® Collection 收纳鞋盒包可妥善你的随身物品和小型基本装备。鞋盒包配有肩带和一个提环，可以随提随走。
产品细节
- 尺寸：22 长 x 12 宽 x 31 高（厘米）
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 大学金/黑/金属铬色
- 款式： IO7658-739
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。