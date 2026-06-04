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Nike x LEGO® Collection 收纳鞋盒包 - 大学金/黑/金属铬色

Nike x LEGO® Collection

收纳鞋盒包

¥399

Nike x LEGO® Collection 收纳鞋盒包可妥善你的随身物品和小型基本装备。鞋盒包配有肩带和一个提环，可以随提随走。


  • 显示颜色： 大学金/黑/金属铬色
  • 款式： IO7658-739

Nike x LEGO® Collection

¥399

Nike x LEGO® Collection 收纳鞋盒包可妥善你的随身物品和小型基本装备。鞋盒包配有肩带和一个提环，可以随提随走。

产品细节

  • 尺寸：22 长 x 12 宽 x 31 高（厘米）
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 大学金/黑/金属铬色
  • 款式： IO7658-739

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