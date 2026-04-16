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Nike x LEGO® Collection
篮球
20% 折让
这是篮球史上值得称赞的创新积木风格篮球吗？ Nike x LEGO® Collection 篮球焕新登场，带来不一样的球场体验。 抓附纹理设计灵感源自乐高螺柱，助你在比赛中发挥出色表现。
- 显示颜色： 灯草红/暗椒红/灯草红/暗椒红
- 款式： IM2111-695
Nike x LEGO® Collection
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这是篮球史上值得称赞的创新积木风格篮球吗？ Nike x LEGO® Collection 篮球焕新登场，带来不一样的球场体验。 抓附纹理设计灵感源自乐高螺柱，助你在比赛中发挥出色表现。
产品细节
- 面层材质：橡胶
- 显示颜色： 灯草红/暗椒红/灯草红/暗椒红
- 款式： IM2111-695
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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