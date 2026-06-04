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Nike x LEGO® Collection
高筒运动袜（1 双）
¥149
穿上这款醒目的 Nike x LEGO® Collection 高筒运动袜（1 双），彰显不羁气质。袜筒饰有积木耐克勾标志，让对手知道你有自己的规则。
- 显示颜色： 透明粉/灯草红/金属银
- 款式： IM2157-645
Nike x LEGO® Collection
¥149
穿上这款醒目的 Nike x LEGO® Collection 高筒运动袜（1 双），彰显不羁气质。袜筒饰有积木耐克勾标志，让对手知道你有自己的规则。
产品细节
- 袜底主体：聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 透明粉/灯草红/金属银
- 款式： IM2157-645
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。