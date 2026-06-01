Nike x LEGO® Collection

¥599

Nike x LEGO® Collection Dri-FIT 大童速干短袖足球球衣采用与毒箭蛙一样鲜艳的色彩，让你尽情展现：小身形也能爆发大能量。光栅盾形标志和肩部的 LEGO® 积木印花，让你在驰骋球场时让防守队员摸不着头脑。

Nike Football x LEGO Collection 该系列饰有由 LEGO 积木构建而成的张扬印花，助你随心打造个性穿搭，尽情玩耍。 放松舒缓，找回身心能量 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。