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Nike x Marine Serre 女子运动内衣 - 米褐

Nike x Marine Serre

女子运动内衣

¥399
米褐
土褐

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Marine Serre 将她在全球范围内的设计灵感注入 Nike x Marine Serre 运动内衣，巧搭法国高级时装，传承运动装风范，塑就跨文化外观。整版印花饰有她的标志性月亮图案，勾勒轻盈支撑结构。


  • 显示颜色： 米褐
  • 款式： CJ7686-296

Nike x Marine Serre

¥399

弹力充盈，轻盈支撑

Marine Serre 将她在全球范围内的设计灵感注入 Nike x Marine Serre 运动内衣，巧搭法国高级时装，传承运动装风范，塑就跨文化外观。整版印花饰有她的标志性月亮图案，勾勒轻盈支撑结构。

其他细节

  • Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
  • 弹性面料出众支撑，随行而动

产品细节

  • 低强度支撑
  • 轻薄松紧固定带
  • 整版月亮和 Swoosh 设计印花
  • 面料/里料：聚酯纤维/氨纶。下摆：锦纶/氨纶。松紧带：锦纶/氨纶。夹层：聚酯纤维/氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：聚酯纤维 。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 米褐
  • 款式： CJ7686-296

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