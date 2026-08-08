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Nike x Marine Serre
女子运动内衣
¥399
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此配色当前无货
Marine Serre 将她在全球范围内的设计灵感注入 Nike x Marine Serre 运动内衣，巧搭法国高级时装，传承运动装风范，塑就跨文化外观。整版印花饰有她的标志性月亮图案，勾勒轻盈支撑结构。
- 显示颜色： 米褐
- 款式： CJ7686-296
Nike x Marine Serre
¥399
弹力充盈，轻盈支撑
Marine Serre 将她在全球范围内的设计灵感注入 Nike x Marine Serre 运动内衣，巧搭法国高级时装，传承运动装风范，塑就跨文化外观。整版印花饰有她的标志性月亮图案，勾勒轻盈支撑结构。
其他细节
- Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 弹性面料出众支撑，随行而动
产品细节
- 低强度支撑
- 轻薄松紧固定带
- 整版月亮和 Swoosh 设计印花
- 面料/里料：聚酯纤维/氨纶。下摆：锦纶/氨纶。松紧带：锦纶/氨纶。夹层：聚酯纤维/氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：聚酯纤维 。
- 可机洗
- 显示颜色： 米褐
- 款式： CJ7686-296
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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