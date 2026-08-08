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Nike x MMW 男子短袖T恤 - 大学红/黑

Nike x MMW

男子短袖T恤

¥399
大学红/黑
黑/白色
白色/黑

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Alyx 创始人兼创意总监 Matthew M. Williams 以擅长将时尚推行至新领域而著称。他的理念简单明了：将纽约和加利福尼亚对他生活的影响和创新融为一体。Nike x MMW 短袖T恤延续这一风格，塑就舒适上衣，巧搭图案设计，向未来风范致敬。


  • 显示颜色： 大学红/黑
  • 款式： CK0717-657

Nike x MMW

¥399

经典T恤，创新诠释

Alyx 创始人兼创意总监 Matthew M. Williams 以擅长将时尚推行至新领域而著称。他的理念简单明了：将纽约和加利福尼亚对他生活的影响和创新融为一体。Nike x MMW 短袖T恤延续这一风格，塑就舒适上衣，巧搭图案设计，向未来风范致敬。

其他细节

  • 针织面料，打造柔软顺滑的亲肤质感
  • 后身左侧饰有图案，巧妙融入示意图和技术信息元素

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学红/黑
  • 款式： CK0717-657

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