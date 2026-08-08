Alyx 创始人兼创意总监 Matthew M. Williams 以擅长将时尚推行至新领域而著称。他的理念简单明了：将纽约和加利福尼亚对他生活的影响和创新融为一体。Nike x MMW 短袖T恤延续这一风格，塑就舒适上衣，巧搭图案设计，向未来风范致敬。

显示颜色： 大学红/黑

款式： CK0717-657