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Nike x MMW
男子短袖T恤
¥399
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此配色当前无货
Alyx 创始人兼创意总监 Matthew M. Williams 以擅长将时尚推行至新领域而著称。他的理念简单明了：将纽约和加利福尼亚对他生活的影响和创新融为一体。Nike x MMW 短袖T恤延续这一风格，塑就舒适上衣，巧搭图案设计，向未来风范致敬。
- 显示颜色： 大学红/黑
- 款式： CK0717-657
Nike x MMW
¥399
经典T恤，创新诠释
Alyx 创始人兼创意总监 Matthew M. Williams 以擅长将时尚推行至新领域而著称。他的理念简单明了：将纽约和加利福尼亚对他生活的影响和创新融为一体。Nike x MMW 短袖T恤延续这一风格，塑就舒适上衣，巧搭图案设计，向未来风范致敬。
其他细节
- 针织面料，打造柔软顺滑的亲肤质感
- 后身左侧饰有图案，巧妙融入示意图和技术信息元素
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 大学红/黑
- 款式： CK0717-657
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。