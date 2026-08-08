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Nike x MMW 运动袜（1 双） - 白色/黑

Nike x MMW

运动袜（1双）

¥149

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Nike x MMW 运动袜（1 双）由 Matthew M. Williams 匠心打造，兼具概念性、功能性和时尚感。分层设计结合导湿速干技术，塑就抢眼外观，缔造非凡舒适的穿着感受。搭配 MMW 和 Swoosh 图案，打造实用造型。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： SX7198-100

Nike x MMW

¥149

加倍舒适

Nike x MMW 运动袜（1 双）由 Matthew M. Williams 匠心打造，兼具概念性、功能性和时尚感。分层设计结合导湿速干技术，塑就抢眼外观，缔造非凡舒适的穿着感受。搭配 MMW 和 Swoosh 图案，打造实用造型。

训练佳选，演绎未来

Alyx 创始人兼创意总监 Matthew M. Williams 以擅长将时尚推行至新领域而著称。他的理念简单明了：将纽约和加利福尼亚对他人生经历的影响和焕新的技术突破融为一体。他与 Nike 的新近联袂之作运用颇具未来主义训练风范的装备，搭配出众设计，缔造非凡舒适的穿着体验。

质感柔软，导湿速干

分层面料质感柔软，塑就新颖外观。导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。

其他细节

足背采用疏松针织面料，缔造出色透气性

产品细节

  • Swoosh 设计
  • MMW 标志
  • 袜底主体：聚酯纤维/锦纶/氨纶。 袜底罗纹：锦纶/聚酯纤维/氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： SX7198-100

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