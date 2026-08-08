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Nike x MMW AW84 运动帽 - 黑

Nike x MMW AW84

运动帽

¥499

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此配色当前无货

Nike x MMW AW84 运动帽兼具高概念、功能性和时尚感，由 Matthew M. Williams 匠心打造。将透气舒适性和可调式细节巧妙糅合，打造专属贴合感。此款训练佳选融入未来主义设计，彰显运动、文化和精神风范。


  • 显示颜色：
  • 款式： CV8960-010

Nike x MMW AW84

¥499

科技感包覆

Nike x MMW AW84 运动帽兼具高概念、功能性和时尚感，由 Matthew M. Williams 匠心打造。将透气舒适性和可调式细节巧妙糅合，打造专属贴合感。此款训练佳选融入未来主义设计，彰显运动、文化和精神风范。

未来风范，训练佳选

Alyx 创始人兼创意总监 Matthew M. Williams 以擅长将时尚推行至新领域而著称。他运用简单的设计理念，将自己在纽约和加利福尼亚的生活体验与革新科技巧妙糅合。他与 Nike 撷取两款经典设计，合作推出的全新装备颇具未来主义训练风范，采用出众设计，缔造非凡舒适的穿着体验。

干爽设计

导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。结合柔软梭织面料，塑就顺滑质感。两侧搭配网眼布面料，营造出色透气性。

其他细节

  • 背面可调节设计，定制专属贴合感
  • 可拆卸固定带，提供额外支撑
  • 挡片设计，增强包覆效果

产品细节

  • 面料/前片里料/网眼布：100% 聚酯纤维。侧拼接里料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： CV8960-010

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