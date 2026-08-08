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Nike x MMW AW84
运动帽
¥499
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此配色当前无货
Nike x MMW AW84 运动帽兼具高概念、功能性和时尚感，由 Matthew M. Williams 匠心打造。将透气舒适性和可调式细节巧妙糅合，打造专属贴合感。此款训练佳选融入未来主义设计，彰显运动、文化和精神风范。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CV8960-010
Nike x MMW AW84
¥499
科技感包覆
Nike x MMW AW84 运动帽兼具高概念、功能性和时尚感，由 Matthew M. Williams 匠心打造。将透气舒适性和可调式细节巧妙糅合，打造专属贴合感。此款训练佳选融入未来主义设计，彰显运动、文化和精神风范。
未来风范，训练佳选
Alyx 创始人兼创意总监 Matthew M. Williams 以擅长将时尚推行至新领域而著称。他运用简单的设计理念，将自己在纽约和加利福尼亚的生活体验与革新科技巧妙糅合。他与 Nike 撷取两款经典设计，合作推出的全新装备颇具未来主义训练风范，采用出众设计，缔造非凡舒适的穿着体验。
干爽设计
导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。结合柔软梭织面料，塑就顺滑质感。两侧搭配网眼布面料，营造出色透气性。
其他细节
- 背面可调节设计，定制专属贴合感
- 可拆卸固定带，提供额外支撑
- 挡片设计，增强包覆效果
产品细节
- 面料/前片里料/网眼布：100% 聚酯纤维。侧拼接里料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： CV8960-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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