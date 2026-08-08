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Nike x Olivia Kim Heritage 腰包 - 黑/黑/明黄

Nike x Olivia Kim

Heritage 腰包

¥299

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Nike x Olivia Kim Heritage 腰包设计灵感源自 90 年代的纽约文化。可调式设计与匠心面料和爱心图案相得益彰，彰显 Olivia 对这座城市锐舞文化场景的致敬。


  • 显示颜色： 黑/黑/明黄
  • 款式： CT7959-010

Nike x Olivia Kim

¥299

时尚腰包，纽约风范

Nike x Olivia Kim Heritage 腰包设计灵感源自 90 年代的纽约文化。可调式设计与匠心面料和爱心图案相得益彰，彰显 Olivia 对这座城市锐舞文化场景的致敬。

其他细节

  • Olivia 采用匠心面料和心形图案设计，向她成长过程中的俱乐部场景致敬
  • 可调节固定带，定制专属贴合感
  • 拉链口袋，帮助收纳必要物品

产品细节

  • 面料： 腈纶/聚酯纤维。里料：聚酯纤维。
  • 显示颜色： 黑/黑/明黄
  • 款式： CT7959-010

Nike x Olivia Kim

Nike x Olivia Kim 系列将 90 年代纽约的不妥协精神融入当下设计。从那个年代标志性的夜生活到奔放的 DIY 风范，Olivia 从这些元素中汲取灵感，为设计注入富有创造性的独立精神，这种精神同时启发了她并定义了文化。这衍生出的系列设计以当时激进观念为灵感，生动诠释地下俱乐部和 90 年代纽约街头的思想风貌：活出自我意味着公开做自己。

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