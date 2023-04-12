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      Nike x Pigalle

      男子T恤

      ¥399

      调色暗灰/帆白
      山峰白/微黄绿

      Pigalle 创始人 Stéphane Ashpool 十分重视自己对于运动的热爱。Nike x Pigalle T恤从 Ashpool 的 “运动的力量可以改变世界”这一信念中汲取设计灵感，塑就出众外观。

      • 显示颜色： 调色暗灰/帆白
      • 款式： CK2337-063

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