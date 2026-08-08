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Nike x Pigalle
男子T恤
¥399
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Pigalle 创始人 Stéphane Ashpool 十分重视自己对于运动的热爱。Nike x Pigalle T恤从 Ashpool 的 “运动的力量可以改变世界”这一信念中汲取设计灵感，塑就出众外观。
- 显示颜色： 调色暗灰/帆白
- 款式： CK2337-063
Nike x Pigalle
¥399
纵横球场
Pigalle 创始人 Stéphane Ashpool 十分重视自己对于运动的热爱。Nike x Pigalle T恤从 Ashpool 的 “运动的力量可以改变世界”这一信念中汲取设计灵感，塑就出众外观。
其他细节
- 背面中央饰有“The Power of Sport to Move the World”图案，以此致敬 Ashpool 的个人信念，即体育运动可以改变世界
- 针织面料，塑就柔软顺滑感受
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 罗纹衣领
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 调色暗灰/帆白
- 款式： CK2337-063
Nike x Pigalle
Pigalle 创始人 Stéphane Ashpool 和 Nike 再度联手，打破艺术与运动性能之间的界线。Ashpool 从世界各地篮球运动员的休闲风格与无畏态度中汲取灵感，打造出具有美感的运动服饰，助你纵横球场。该系列设计采用 Nike 的现代高性能材料，融入鲜明的巴黎风格，旨在致敬篮球比赛的全球影响力，同时坚定秉承着品牌的理念：“The Power of Sport to Move the World”（运动的力量可以推动世界）。
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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