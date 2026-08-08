Nike x Pigalle

¥399

纵横球场

Pigalle 创始人 Stéphane Ashpool 十分重视自己对于运动的热爱。Nike x Pigalle T恤从 Ashpool 的 “运动的力量可以改变世界”这一信念中汲取设计灵感，塑就出众外观。

Nike x Pigalle

Pigalle 创始人 Stéphane Ashpool 和 Nike 再度联手，打破艺术与运动性能之间的界线。Ashpool 从世界各地篮球运动员的休闲风格与无畏态度中汲取灵感，打造出具有美感的运动服饰，助你纵横球场。该系列设计采用 Nike 的现代高性能材料，融入鲜明的巴黎风格，旨在致敬篮球比赛的全球影响力，同时坚定秉承着品牌的理念：“The Power of Sport to Move the World”（运动的力量可以推动世界）。