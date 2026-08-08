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Nike x Pigalle 男子T恤 - 调色暗灰/帆白

Nike x Pigalle

男子T恤

¥399
调色暗灰/帆白
山峰白/微黄绿

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Pigalle 创始人 Stéphane Ashpool 十分重视自己对于运动的热爱。Nike x Pigalle T恤从 Ashpool 的 “运动的力量可以改变世界”这一信念中汲取设计灵感，塑就出众外观。


  • 显示颜色： 调色暗灰/帆白
  • 款式： CK2337-063

Nike x Pigalle

¥399

纵横球场

Pigalle 创始人 Stéphane Ashpool 十分重视自己对于运动的热爱。Nike x Pigalle T恤从 Ashpool 的 “运动的力量可以改变世界”这一信念中汲取设计灵感，塑就出众外观。

其他细节

  • 背面中央饰有“The Power of Sport to Move the World”图案，以此致敬 Ashpool 的个人信念，即体育运动可以改变世界
  • 针织面料，塑就柔软顺滑感受

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 罗纹衣领
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色暗灰/帆白
  • 款式： CK2337-063

Nike x Pigalle

Pigalle 创始人 Stéphane Ashpool 和 Nike 再度联手，打破艺术与运动性能之间的界线。Ashpool 从世界各地篮球运动员的休闲风格与无畏态度中汲取灵感，打造出具有美感的运动服饰，助你纵横球场。该系列设计采用 Nike 的现代高性能材料，融入鲜明的巴黎风格，旨在致敬篮球比赛的全球影响力，同时坚定秉承着品牌的理念：“The Power of Sport to Move the World”（运动的力量可以推动世界）。

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