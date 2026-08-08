Nike x sacai 服装系列大胆展现英勇无畏的竞争精神。设计师 Chitose Abe 重构世界体育赛事精彩瞬间，倾情打造这一系列，并借此告诉我们，激烈的竞争犹如催化剂，带我们见证坚不可摧的情谊和此起彼伏的喝彩声。

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