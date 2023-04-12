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      Nike x sacai

      女子中腰紧身裤

      ¥899

      设计师 Chitose Abe 与 Nike 续写合作传奇，融合多式经典设计，旨在向运动致敬。Nike x sacai 女子中腰紧身裤重糅衣橱佳选单品，融入别致图案，缔造出众外观，彰显运动之美。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： CZ4680-010

      尺寸与尺码

      • 紧身版型，出众贴身

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