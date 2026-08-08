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Nike x sacai 女子中腰紧身裤 - 黑

Nike x sacai

女子中腰紧身裤

¥899

售罄：

此配色当前无货

设计师 Chitose Abe 与 Nike 续写合作传奇，融合多式经典设计，旨在向运动致敬。Nike x sacai 女子中腰紧身裤重糅衣橱佳选单品，融入别致图案，缔造出众外观，彰显运动之美。


  • 显示颜色：
  • 款式： CZ4680-010

Nike x sacai

¥899

致敬经典

设计师 Chitose Abe 与 Nike 续写合作传奇，融合多式经典设计，旨在向运动致敬。Nike x sacai 女子中腰紧身裤重糅衣橱佳选单品，融入别致图案，缔造出众外观，彰显运动之美。

其他细节

双腿后侧采用网眼拼接设计，提升透气性

产品细节

  • 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。网眼布：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： CZ4680-010

Nike x sacai

Nike x sacai 服装系列大胆展现英勇无畏的竞争精神。设计师 Chitose Abe 重构世界体育赛事精彩瞬间，倾情打造这一系列，并借此告诉我们，激烈的竞争犹如催化剂，带我们见证坚不可摧的情谊和此起彼伏的喝彩声。

尺寸与尺码

    • Mid-rise waistband is tilted up in back for a natural fit and coverage while you bend and stretch
  • 尺码表

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