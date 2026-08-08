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Nike x sacai
女子中腰紧身裤
¥899
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此配色当前无货
设计师 Chitose Abe 与 Nike 续写合作传奇，融合多式经典设计，旨在向运动致敬。Nike x sacai 女子中腰紧身裤重糅衣橱佳选单品，融入别致图案，缔造出众外观，彰显运动之美。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CZ4680-010
Nike x sacai
¥899
致敬经典
设计师 Chitose Abe 与 Nike 续写合作传奇，融合多式经典设计，旨在向运动致敬。Nike x sacai 女子中腰紧身裤重糅衣橱佳选单品，融入别致图案，缔造出众外观，彰显运动之美。
其他细节
双腿后侧采用网眼拼接设计，提升透气性
产品细节
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。网眼布：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： CZ4680-010
Nike x sacai
Nike x sacai 服装系列大胆展现英勇无畏的竞争精神。设计师 Chitose Abe 重构世界体育赛事精彩瞬间，倾情打造这一系列，并借此告诉我们，激烈的竞争犹如催化剂，带我们见证坚不可摧的情谊和此起彼伏的喝彩声。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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