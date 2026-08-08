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Nike x Skepta
渔夫运动帽
¥299
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此配色当前无货
英国说唱歌手兼艺术家 Skepta 强势回归，带来全新联名单品：Nike x Skepta 渔夫运动帽。优质帆布营造粗犷都市风格，搭配蝴蝶元素图案和硅胶 SkAir 标志，提升造型格调。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CW4608-010
Nike x Skepta
¥299
迎接华丽蜕变
英国说唱歌手兼艺术家 Skepta 强势回归，带来全新联名单品：Nike x Skepta 渔夫运动帽。优质帆布营造粗犷都市风格，搭配蝴蝶元素图案和硅胶 SkAir 标志，提升造型格调。
不断创新，创意无限
Skepta 从大自然中汲取设计灵感，打造出 SkAir 系列的这款全新单品。这款运动帽探索了富有创意的重生理念，从毛毛虫破茧成蝶的华丽蜕变中汲取灵感，在侧边拼接处融入巧思，寓意在重生中升华。
匠心设计，出众包覆
优质帆布有助在潮湿天气中保持干爽。宽版帽檐带来多方位包覆效果，搭配抽绳设计，助你打造个性化贴合感受。
产品细节
- 外层面料/内层面料：100% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： CW4608-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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