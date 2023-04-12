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      Nike x Skepta

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      英国说唱歌手兼艺术家 Skepta 强势回归，带来全新联名单品：Nike x Skepta 渔夫运动帽。优质帆布营造粗犷都市风格，搭配蝴蝶元素图案和硅胶 SkAir 标志，提升造型格调。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： CW4608-010

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