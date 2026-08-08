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Nike x Skepta 渔夫运动帽 - 黑

Nike x Skepta

渔夫运动帽

¥299

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英国说唱歌手兼艺术家 Skepta 强势回归，带来全新联名单品：Nike x Skepta 渔夫运动帽。优质帆布营造粗犷都市风格，搭配蝴蝶元素图案和硅胶 SkAir 标志，提升造型格调。


  • 显示颜色：
  • 款式： CW4608-010

Nike x Skepta

¥299

迎接华丽蜕变

英国说唱歌手兼艺术家 Skepta 强势回归，带来全新联名单品：Nike x Skepta 渔夫运动帽。优质帆布营造粗犷都市风格，搭配蝴蝶元素图案和硅胶 SkAir 标志，提升造型格调。

不断创新，创意无限

Skepta 从大自然中汲取设计灵感，打造出 SkAir 系列的这款全新单品。这款运动帽探索了富有创意的重生理念，从毛毛虫破茧成蝶的华丽蜕变中汲取灵感，在侧边拼接处融入巧思，寓意在重生中升华。

匠心设计，出众包覆

优质帆布有助在潮湿天气中保持干爽。宽版帽檐带来多方位包覆效果，搭配抽绳设计，助你打造个性化贴合感受。

产品细节

  • 外层面料/内层面料：100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： CW4608-010

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