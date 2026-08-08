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Nike x Space Jam: A New Legacy 男子篮球T恤 - 白色

Nike x Space Jam: A New Legacy

男子篮球T恤

¥299

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穿上 Nike x Space Jam: A New Legacy 男子篮球T恤，尽显运动风采。从勒布朗·詹姆斯篮球银幕篮球大片中汲取灵感，打造新颖图案，结合柔软棉料，塑就休闲版型。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DH3826-100

Nike x Space Jam: A New Legacy

¥299

休闲卡通

穿上 Nike x Space Jam: A New Legacy 男子篮球T恤，尽显运动风采。从勒布朗·詹姆斯篮球银幕篮球大片中汲取灵感，打造新颖图案，结合柔软棉料，塑就休闲版型。

其他细节

  • 柔软舒适棉料，适合日常穿着
  • 休闲版型，易于穿搭

产品细节

  • 罗纹领口
  • 印花图案
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DH3826-100

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