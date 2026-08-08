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Nike x Space Jam: A New Legacy 男子篮球T恤 - 白色

Nike x Space Jam: A New Legacy

男子篮球T恤

¥259

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勒布朗带领 Tune 队大战宿敌 Goon 队！Nike x Space Jam: A New Legacy 男子篮球T恤采用柔软舒适面料，搭载导湿速干的 Dri-FIT 技术。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DH3830-100

Nike x Space Jam: A New Legacy

¥259

灌篮风范

勒布朗带领 Tune 队大战宿敌 Goon 队！Nike x Space Jam: A New Legacy 男子篮球T恤采用柔软舒适面料，搭载导湿速干的 Dri-FIT 技术。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 针织面料，柔软轻盈

产品细节

  • 罗纹领口
  • 印花图案
  • 面料：59% 棉/41% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DH3830-100

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