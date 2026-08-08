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Nike x Space Jam: A New Legacy
篮球
¥249
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玩转 Nike x Space Jam: A New Legacy 篮球，畅享乐趣。采用耐用橡胶，结合鹅卵石纹理，既适合小队友，也适合出色球员，助力轻松驾驭街头。
- 显示颜色： 多色/黑/黑/和谐蓝
- 款式： DO7218-909
Nike x Space Jam: A New Legacy
¥249
加入球队，快乐畅玩
玩转 Nike x Space Jam: A New Legacy 篮球，畅享乐趣。采用耐用橡胶，结合鹅卵石纹理，既适合小队友，也适合出色球员，助力轻松驾驭街头。
其他细节
- 耐用橡胶设计，可轻松驾驭街头
- 鹅卵石纹理缔造非凡抓握感
产品细节
- 户外佳选
- 面层材质：橡胶
- 显示颜色： 多色/黑/黑/和谐蓝
- 款式： DO7218-909
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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