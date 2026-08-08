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Nike x Stüssy
男子长袖T恤
¥399
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此配色当前无货
两大经典品牌续写合作传奇。Nike x Stüssy 男子长袖T恤正面饰有双重“S”图案，塑就出众穿着感受。
- 显示颜色： 峡谷绿
- 款式： DD3345-341
Nike x Stüssy
¥399
INTERNATIONAL 系列，舒适不凡
两大经典品牌续写合作传奇。Nike x Stüssy 男子长袖T恤正面饰有双重“S”图案，塑就出众穿着感受。
其他细节
- 正面中央饰有双重“S”图案，仿佛幻化成 Nike x Stüssy 运动鞋上的精致细节
- 厚实棉料，质感出众且富有结构感
产品细节
- 面料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 峡谷绿
- 款式： DD3345-341
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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